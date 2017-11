Le 1 % des plus riches Canadiens possède maintenant quelle part de toute la richesse au pays?

La réponse vient d’être fournie par notre agence nationale de la statistique d’après une analyse des revenus de tous les Canadiens en 2015. Cette analyse confirme qu’au sommet de la pyramide, les Canadiens les plus riches sont de plus en plus riches et qu’ils accaparent une part de plus en plus grande du total des revenus.

Les Canadiens du palier supérieur de 1 %, ceux qui gagnent au moins 234 700 $ par année, ont vu leur revenu moyen grimper de 12,2 % de 2014 à 2015, pour s’établir en moyenne à 529 600 $. Près de 41 000 Québécois faisaient partie de ce 1 % en 2015.

Pour répondre à la question du titre qui chapeaute cet article, ces 270 930 Canadiens les plus riches ont ainsi empoché 11,2 % de tous les revenus au pays en 2015, contre 10,3 % l’année précédente.

Part plus grosse d’un gâteau plus gros

« Le gâteau lui-même a grossi au cours de l’année, mais leur part du gâteau a augmenté aussi », explique Eric Olson, analyste principal, division de la statistique du revenu,à Statistique Canada.

Le revenu dans ce cas inclut les salaires, les dividendes sur les actions, les intérêts sur les investissements et toutes les prestations gouvernementales comme celles pour les enfants.

Statistique Canada attribue donc la poussée de richesse des plus riches à une croissance des revenus de dividendes des entreprises.

Le revenu médian des Canadiens s’établissait en 2015 à seulement 33 400 $, et le revenu moyen à 47 100 $, en hausse tout de même de 2,6 % par rapport à l’année précédente.

Bon à savoir…

Les 5 Québécois les plus riches (valeur nette), selon la liste du magazine Forbes 2017

– Emanuele Lino Saputo : 5,6 milliards US (269e rang), de l’entreprise de produits laitiers Saputo

– Alain Bouchard : 3,3 milliards US (581e rang), fondateur du groupe Alimentation Couche-Tard

– Robert Miller : 2,7 milliards US (745e rang), fondateur de Future Electronics

– Charles Bronfman: 2,3 milliards US (896e rang), de l’entreprise de spiritueux Seagram

– Jean Coutu : 1,19 milliard (1098e rang), du réseau de pharmacies portant son nom

Un peu plus de femmes au sommet de la pyramide

La présence des femmes parmi le 1 % a progressé, atteignant une proportion record de plus de 23 %! Cela signifie donc que sur quatre Canadiens au sommet de la pyramide, se trouve une femme.

« C’est l’accroissement annuel le plus élevé depuis presque 30 ans », souligne Eric Olson.

La rémunération des hommes et des femmes au Québec affichait un écart de 2,93 $ l’heure en 2016. Toutefois, les femmes ont amélioré leur situation durant la dernière décennie, passant de 86,6 % à 88,6 % de la rémunération des hommes.

Ces données sont tirées du plus récent Annuaire québécois des statistiques du travail, qui a été publié lundi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

