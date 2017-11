Trois nominations à la Fondation canadienne des relations raciales 

Anne-Marie Pham (Alberta)

Mme Pham est née au Vietnam et, après avoir passé 12 ans en France, elle s’est installée au Canada de façon permanente. Elle possède une maîtrise en administration publique (MAP), un baccalauréat en sociologie et une certification de professionnelle confirmée en Ressources humaines. De 2012 jusqu’au mois d’août 2014, elle a dirigé le cadre organisationnel de la ville de Calgary et le plan d’action triennal en matière de diversité et d’inclusion dans les milieux de travail. Elle a également fourni des conseils et participé à la formation des entrepreneurs et employeurs fédéraux sur les mesures d’équité en matière d’emploi exigées par Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

Elle aura un mandat de quatre ans qui s’amorcera le 18 décembre.Elle travaille actuellement au Centre canadien pour la diversité et l’inclusion à titre de gestionnaire.