« How she dares – Destination Vietnam » : Quand l’entrepreneuriat se marie avec nos origines

Au cours d’une aventure de trois semaines, Zoonie Nguyen, sa fille Maggie Jung et la cinéaste Camille Laurent, parcourent le Vietnam du sud au nord pour rencontrer et filmer de femmes entrepreneures de ce pays. L’idée est de découvrir comment ces femmes ont osé se lancer en entreprise et aussi, comprendre le chemin qu’elles ont dû parcourir pour atteindre leurs objectifs.

Pourquoi ce projet ?

Zoonie Nguyen est une entrepreneure et conférencière aguerrie. Elle prononce souvent une conférence qui porte le titre : « Je suis canadienne dans mon passeport, Québécoise dans mon cœur, mais pour toujours Vietnamienne dans mes racines et dans mon âme ».

Pour ce film « How she dares : destination Vietnam », Zoonie voulait que sa fille Maggie vive avec elle le mariage des deux mondes : l’entrepreneuriat et l’expertise des femmes au Vietnam.

« Pour toutes les filles et jeunes femmes entrepreneures qui se demandent quel chemin de carrière ou cheminement entrepreneurial prendre, ce film documentaire aspire à leur donner un aperçu des diverses vies de femmes audacieuses au Vietnam, qui malgré la guerre, la pauvreté, le manque de ressources ont réussi à surmonter toutes les difficultés et a réussi à démarrer l’entreprise et poursuivre sans crainte leur passion. » Zoonie Nguyen, instigatrice du projet

Pour Maggie, Zoonie et Camille, ce voyage et ce film sont la preuve qu’il est maintenant temps de montrer au monde les réussites, le courage et la créativité des femmes entrepreneurs vietnamiennes qui, à leur avis, ont passé dans les dernières décennies, du mode survie au mode démarrage d’entreprise.

Maggie nous a envoyé une première vidéo dans laquelle elle raconte comment se passent les premières heures de cette aventure. Elle va probablement nous envoyer d’autres vidéos avant que son séjour prenne fin :

Pour ceux qui seront tentés d’appuyer ces femmes dans leur démarche, visitez le site GoFundMe du projet.

Voici quelques images de leur séjour jusqu’à maintenant :