Pas facile de convaincre les grands pollueurs de délaisser le charbon

Le Canada et l’Angleterre ont réussi hier à Bonn en Allemagne à convaincre 20 pays à se joindre à une alliance pour éliminer le charbon.

Mais de grands pollueurs comme la Chine, les États-Unis et l’Allemagne ne font pas encore partie de cette nouvelle alliance.

Cette alliance contre le charbon a été conclue lors de la COP23 qui se tient à Bonn en Allemagne.

La ministre McKenna estime pouvoir convaincre les villes de Pékin et de Delhi à rejoindre l’alliance contre le charbon.

Catherine McKenna, la ministre fédérale de l’environnement espère toutefois convaincre des villes de ces pays récalcitrants à se joindre à cet engagement d’éliminer la production d’électricité à partir de cett source polluante.

« On n’a qu’à regarder les images de Pékin et de Delhi et d’autres villes partout dans le monde pour comprendre l’importance d’éliminer progressivement l’usage du charbon […] ce n’est pas uniquement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais c’est aussi pour la santé. Près de 1 million de personnes meurent chaque année de la pollution causée par le charbon. »