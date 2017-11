Vivre dans un camp temporaire pour réfugiés pendant 26 ans

« Actuellement les statistiques parlent de 68 % de situations de réfugiés qui durent en moyenne 26 ans. »

Faten Kikano fait une thèse de doctorat sur les politiques d’accueil et de logement des réfugiés plus spécifiquement à propos des Syriens qui ont quitté la guerre civile de leur pays et qui vivent dans des camps informels au Liban.

Après être allée sur le terrain en 2015 et 2016 en Jordanie et au Liban, elle étudie les changements sociaux que ces camps imposent aux pays qui les accueillent et les hiérarchies sociales qui s’installent dans ces espaces reconstitués.

Maryse Jobin s’est entretenue avec Faten Kikano, doctorante à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal.

Intérieur d’une tente dans un camp informel de Kab Elias au Liban. © Courtoisie

« Loger le pauvre, l’immigré, le demandeur d’asile» par Stéphanie Dadour et Faten Kikano

Déplacés syriens : le Liban ne doit pas devenir un incubateur de radicalisation (Faten Kikano)