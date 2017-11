Pourquoi le Groenland n’appartient-il pas au Canada?

Le Groenland a été habité pendant au moins les 4 500 dernières années par des peuples de l’Arctique dont les ancêtres ont migré depuis ce qui est aujourd’hui le Canada.

Il n’y a que 35 km qui séparent le Groenland du Canada. Mais le Groenland se trouve à 3 536 km des côtes du royaume du Danemark.

Alors, comment ce territoire figé dans les glaces peut-il appartenir aux Danois et faire partie de la sphère d’influence de l’Europe?

C’est la bonne question que nous pose cette semaine l’un de nos auditeurs à l’étranger.

Le Canada et le Danemark se disputent un rocher

Si le Canada ne remet pas en question l’appartenance du Groenland au Danemark, il refuse de céder une parcelle de sa souveraineté lorsqu’il est question de l’île Hans, un îlot inhabité de 1,3 km2 situé au centre du canal Kennedy à égale distance du Groenland et de l’île d’Ellesmere au Canada. La chicane dure depuis près de 300 ans et elle s’enlise dans l’entêtement.

Michael Byers, professeur de droit international à l’Université de Colombie-Britannique, et un collègue danois ont présenté il y a deux ans une solution qui consisterait à confier aux Inuits du Nunavut et aux Inuits du Groenland la cogestion au quotidien de l’îlot.

Le contentieux mineur pourrait être rapidement et facilement réglé par le principe du condominium, estiment les deux universitaires. Au lieu de se disputer la souveraineté de l’île Hans dans l’Arctique, les deux grandes nations nordiques pourraient l’occuper tout à tour comme font certains propriétaires de copropriétés, soutiennent des experts.

Les universitaires proposent un second scénario où l’on ferait de l’île Hans un parc naturel conjoint, à l’instar du Parc international de la paix Waterton-Glacier, créé en 1932 et qui chevauche l’Alberta et le Montana.

Car actuellement, c’est l’impasse totale dans ce dossier. Les militaires des deux pays visitent périodiquement l’île, le temps de retirer le drapeau du voisin d’en face et de remplacer la bouteille de schnaps par du whisky, ou vice-versa. Et pour éviter les mauvaises rencontres sur le rocher, les deux pays ont convenu, en 2005, de prévenir avant d’arriver.

Vidéo sur l’ïle Hans – Hans Universalis – 1:12



Le Danemark croit que le Pôle Nord aussi lui appartient

Le Danemark ajoutait il y a trois ans sa voix à celles de la Russie et du Canada, deux nations qui réclament aussi la reconnaissance de leur souveraineté sur le Pôle Nord.

La nation scandinave a déposé sa réclamation de souveraineté sur le Pôle Nord, très convoité pour ses richesses sous-marines, au comité scientifique des Nations unies qui devra trancher.

Les Danois affirment que le plateau continental du Groenland est relié à une longue crête sous-marine de plus de 600 km qui court tout le long du plancher océanique arctique jusqu’au Pôle Nord.

Donc, par ce vecteur, le Pôle Nord serait danois.

Quand Groenland et glaciers canadiens font bondir la montée des océans

