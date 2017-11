Plaisirs d’écrire et délires de lire, des salons du livre à votre lit!

Alors que le Salon du livre de Montréal bat son plein, vos cinq animateurs s’intéressent à la montée des plateformes numériques et comment leurs multiplications modifient nos habitudes de lecture. Nous nous questionnons notamment sur les bons vieux livres. Ont-ils encore un avenir ?

Mourir en refusant une transfusion : c’est le droit des Témoins de Jéhovah

Un coroner québécois est d’avis que même dans une situation de vie ou de mort, les médecins ne peuvent forcer un Témoin de Jéhovah à recevoir une transfusion sanguine.

Habiter le monde par-delà les nations, les frontières et les murs

Écrivain et économiste Felwine Sarr explique lors de son passage au Salon du livre de Montréal pourquoi les frontières n’ont plus de pertinence politiquement ou économiquement.

Les designers sont des metteurs en forme selon Michel Dallaire

Michel Dallaire est un incontournable du design industriel au Québec. Il s’illustre depuis une quarantaine d’années avec des créations qui résistent au temps

Livres comme l’air: gardez l’espoir d’être libéré grâce à la lecture

L’initiative Livres comme l’air permet à des écrivains et écrivaines d’ici d’être jumelés à des personnes emprisonnées dans d’autres pays pour ce qu’elles ont écrit.

«Brooklyn, Beijing, Dubaï, Montréal» de l’écrivain Sylvain Tremblay

Dans le cadre de sa tournée internationale, Sylvain Tremblay présente ses dernières œuvres et son nouveau livre d’art.

