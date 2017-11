ALENA : Le Canada et le Mexique questionneront sur les exigences américaines de règles d’origine

Selon ce que rapporte l’agence de nouvelles Reuters, le Canada et le Mexique s’apprêteraient à questionner les négociateurs américains lundi quant aux règles plus strictes sur les exigences qui réclament que 85 % du contenu des véhicules soit nord-américain.

Une source canadienne ayant connaissance des pourparlers qui se déroulent à Mexico jusqu’au 21 novembre a confirmé à Reuters que le Canada fera une présentation pour montrer que les demandes des États-Unis causeraient de sérieux dommages aux États-Unis même, mais surtout au processus de fabrication automobile nord-américaine en général.

La présentation de l’équipe de négociation canadienne « fournira des informations sur la manière dont la proposition de règles d’origine américaine pour les automobiles nuirait à l’industrie continentale en général et aux États-Unis en particulier. Si vous augmentez l’exigence de contenu à 80 %, ou même à un nombre inférieur, cela touchera les chaînes d’approvisionnement. Vous devrez alors faire face à des fournisseurs potentiellement mal équipés, peut-être plus chers. » Source canadienne à Reuters

La réfutation des règles d’origine devrait avoir lieu lundi à la reprise des discussions à la cinquième séance de négociations visant à mettre à jour l’Accord de libre-échange nord-américain de 23 ans entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

©REUTERS/Edgard Garrido

Lors des premières séances de négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain, l’administration Trump a stupéfié ses partenaires en exigeant que la moitié du contenu de toutes les voitures construites en Amérique du Nord soit produite aux États-Unis et que le contenu régional des véhicules soit considérablement augmenté, passant de 62,5 % actuellement à 85 % . Ces revendications américaines répondent aux objectifs du président américain Donald Trump d’éviter le départ des emplois dans le secteur automobile américains vers le Mexique où de plus bas salaires sont offerts. Selon M. Trump, ces changements dans les règles d’origine pourront inverser le déficit commercial de 64 milliards de dollars américains avec son voisin du Sud.

Flavio Volpe, président de l’Association canadienne des fabricants de pièces automobiles, a également déclaré que le Canada et le Mexique tenteraient de convaincre les responsables américains que les propositions nuiraient à la compétitivité nord-américaine et réduiraient le nombre de constructeurs automobiles et de pièces détachées sur le continent.

M. Volpe a déclaré à Reuters que son groupe avait informé les négociateurs canadiens des effets des propositions américaines. Son analyse a révélé que même si certaines opérations d’assemblage sont renvoyées aux États-Unis, ces gains d’emplois seront plus que compensés par la production de pièces en Asie et dans d’autres régions de production à faible coût.

Un porte-parole du bureau du représentant américain au commerce dimanche a refusé de commenter les pourparlers.

Radio Canada International avec Reuters