Escale à Halifax du projet BOW’T Trail de l’artiste Rhodnie Désir

C’est à partir des témoignages des gens qu’elle rencontre que la danseuse et chorégraphe Rhodnie Désir reconstruit en chorégraphie l’histoire des communautés noires des lieux qu’elle visite. Halifax n’a pas été l’exception.

Après avoir visité la Martinique, le Brésil et Haïti, le projet BOW’T Trail a fait escale dans cette ville de l’Est du Canada. À Halifax, l’histoire du premier Noir à avoir visité le Canada, Mathieu da Costa, s’est entremêlée avec celle des Noirs loyalistes arrivés des États-Unis vers 1780 et des peuples Micmac et Acadiens de la région.

Avant qu’elle ne revienne à Montréal après ce périple, on a demandé à Rhodnie Désir de nous dire, de quelle manière cet arrêt s’inscrit dans son projet :

