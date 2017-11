« I Do not Flush » : une campagne contre le déversement de graisses et d’huiles dans les égouts

Si les Canadiens ne disposent pas correctement des matières grasses, des huiles et des graisses de cuisine, ils devront payer le prix environnemental et financier à long terme. Lorsque ces substances graisseuses, aussi connues sous le sigle MGHG, s’écoulent dans les égouts, elles peuvent s’accumuler dans les tuyaux et provoquer d’importantes obstructions ou encore se rendre jusqu’aux cours d’eau et les polluer.

Nous mettons désormais l’accent sur les matières grasses, huiles et graisses. Dans les installations de traitement des eaux usées, les MGHG sont un problème de premier plan dont la gestion nécessite beaucoup de temps et d’argent chaque année. Notre objectif est de couper dans le gras, en exposant concrètement à quel point les MGHG nuisent à notre réseau et en montrant aux gens comment ils peuvent vraiment faire avancer les choses en changeant leurs habitudes. Agence ontarienne des eaux

Visant la sensibilisation du public à l’élimination des MGHG, l’Agence ontarienne des eaux et la Fondation pour l’assainissement de l’eau, de concert avec plusieurs municipalités de la province, ont lancé la campagne I Do not Flush (Je ne chasse pas).

Si une MGHG est versée dans le drain, elle finit par se refroidir et durcir et peut provoquer des blocages dans les tuyaux et les égouts. Cela peut aussi entraîner :

des inondations dans les sous-sols;

des déversements d’eaux usées dans l’environnement;

des dommages à l’infrastructure municipale de traitement des eaux usées qui nécessite des réparations coûteuses.

Vidéo de sensibilisation I don't flush (vous pouvez choisir des sous-titres en français) , en bas à droite de la vidéo. Les sous-titres en français sont disponibles dans la section paramètres, en bas à droite de la vidéo.

Les municipalités canadiennes dépensent plus de 250 millions de dollars par année pour enlever les résidus des réseaux d’égouts, selon le Municipal Enforcement Sewer Use Group (MESUG), formé par d’agents municipaux de l’environnement, d’agents des règlements municipaux, d’opérateurs des eaux usées, de techniciens en environnement, de gestionnaires et d’administrateurs de toute la province de l’Ontario.

Des exemples des substances graisseuses sont :

la graisse de viande;

l’huile de cuisson;

le beurre et la margarine;

les produits laitiers et les sauces.

Recommandations du MESUG quant aux MGHG :

Après les repas, laissez les graisses et huiles refroidir et durcir dans les casseroles, ensuite, mettez-le dans votre bac vert (résidus recyclables) ou encore dans le bac du compost.

Si vous n’avez ni l’un ni l’autre des bacs, versez les MGHG liquides et chaudes dans une boîte de conserve en métal, puis une fois froides et solidifiées, grattez la boîte de conserve et mettez les graisses dans vos poubelles.

I Do not Flush 2017 est la troisième phase de la campagne I Do not Flush, un programme de sensibilisation du public qui a débuté en 2014 pour encourager les gens à se débarrasser correctement des articles ménagers plutôt que de les déposer dans l’évier ou les toilettes.