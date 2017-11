Le jazz métissé du compositeur et musicien Huu Bac Quach

La scène musicale montréalaise est de plus en plus métissée. À preuve, le spectacle du Huu Bac Quintet présenté demain au Théâtre Outremont à Montréal.

Un jazz inspiré des origines vietnamiennes du musicien Huu Bac Quach arrivé au Québec en provenance du Vietnam à l’âge de 2 ans. Ses oeuvres incorporent aussi des sonorités chinoises et du jazz américain.

Pour créer les pièces musicales de son premier album « Sur le parvis de St-Paul » Huu Bac plonge dans ses souvenirs de voyage d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Sud.

L’artiste qui lance au même moment son premier album étonne lorsqu’il interprète ses pièces au son du monocorde vietnamien dan bau, de la vièle chinoise erhu, et de la guitare jazz.

Il s’agit d’un premier album pour Huu Bac Quach qui a été enregistré sur la route et à Montréal. Maryse Jobin s’est entretenue avec ce musicien qui n’hésite pas à mélanger les genres.

Le Huu Bac Quintet est en spectacle le 21 novembre au Théâtre Outremont dans le cadre de la 2e saison des Mardis Métissés de Vision Diversité.

Huu Bac Quach est accompagné de Guillaume Martineau au piano, de Zoé Dumais au violon, d’Olivier Babaz à la contrebasse et d’Étienne Mason à la batterie.

Pièce titre de l’album « On the Steps of St-Paul’s » – Huu Bac Quintet – dan bau

Des dates de concerts: 21 novembre 2017 à Montréal au Théâtre Outremont (Petit Outremont), 23 novembre 2017 à Prince Rupert en Colombie-Britannique, 4 mars 2018 à Valleyfield au Québec à la Salle Albert-Dumouchel.