Patinage longue piste : les Canadiens s’illustrent en Norvège

Une des étapes de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste se tenait en Norvège durant la fin de semaine.

Et le contingent canadien en a profité pour monter à plusieurs reprises sur le podium.

Lors de la dernière journée des compétitions hier, Ivanie Blondin a remporté l’argent au 5000 m avec un temps de 6 min 57 sec 34/100. C’est l’Allemande Claudia Pechstein qui a récolté l’or.

Il y a une semaine, Blondin avait aussi fait bonne figure avec 3 médailles à la Coupe du monde de Heerenveen aux Pays-Bas dont une en équipe.

Réaction après que l’Ontarienne ait appris que cette médaille en Norvège la préqualifiait pour les Jeux olympiques en février prochain :

« Je n’avais même pas réalisé à la fin de la course que la médaille me donnait la préqualification [pour les Jeux de Pyeongchang]. J’essayais de ne pas y penser avant la course. Mon entraîneur Bart [Schouten] est venu me voir par après et m’a dit que je venais juste de me préqualifier. J’ai commencé à pleurer comme un gros bébé, c’est un moment spécial. » Ivanie Blondin