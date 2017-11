Les Québécois et les Ontariens doivent se préparer à un très dur et froid hiver

L’agence de prévision MétéoMédia s’attend à des précipitations de neige au-dessus des normales, les plus fortes peut-être depuis les 10 dernières années.

Les marathons de pelletage, de constructions de forts, de belles glissades sur les bancs de neige, et les pare-brise glacés, on sait tous à quoi s’attendre quand vient l’hiver. Mais les Canadiens pourraient être surpris cette année par une saison particulièrement forte en tempêtes, selon l’aperçu de l’hiver de MétéoMédia.

Les Québécois particulièrement devront s’armer de pelles, tuques et manteaux de duvet – et tout en gardant le sourire – puisque la province connaîtra un hiver d’extrêmes qui les tiendra occupés.

Chris Scott, directeur météorologue à MétéoMédia, précise que les Canadiens doivent se préparer à des périodes de météo extrême et à une quantité impressionnante de bordées de neige, mais aussi à un redoux au milieu de l’hiver.

« L’hiver pourrait bien avoir deux personnalités distinctes, à cause d’une Niña faible ou plus modérée. Si les Canadiens doivent se préparer à des périodes de météo extrême et à une quantité impressionnante de bordées de neige. La bonne nouvelle c’est que nous devrions connaître un redoux à la mi-hiver, » explique Chris Scott, directeur météorologue à MétéoMédia. Dans l’ensemble, les Canadiens pourront profiter amplement d’un hiver blanc et en montagnes russes. »

Des menaces fréquentes de pluie verglaçante devraient aussi guetter les automobilistes. Bonne nouvelle : les températures devraient osciller autour des normales.

Blâmez La Niña

L’aperçu de l’hiver 2017-2018 des météorologues de MétéoMédia signale que c’est le phénomène La Niña qui laisse présager une saison hivernale pleine de rebondissements au Canada.

Le terme « La Niña » signifie « la fille » en espagnol, et ce phénomène est parfois appelé « El Viejo » (le vieil homme). Il est caractérisé par des températures océaniques anormalement froides dans le Pacifique équatorial. En comparaison, El Niño est caractérisé par des températures océaniques anormalement chaudes dans le Pacifique équatorial.

La Niña est un phénomène naturel dans le système climatique qui est observé depuis des siècles. Des observations détaillées à partir de navires ont mené à une tenue de dossiers systématique déterminante au cours de la première moitié du XXe siècle.

La Niña a lieu environ tous les trois à cinq ans, et le phénomène s’étend habituellement d’un an à deux ans.

Ailleurs au Canada

Des températures plus froides que les normales devraient sévir de la Colombie-Britannique jusqu’en Ontario.

Les régions des Maritimes connaîtront des températures plus clémentes qui pourraient engendrer des précipitations mixtes à l’occasion.

Les provinces de l’Ouest profiteront d’une abondance de températures hivernales qui seront propices à d’excellentes conditions de ski pour la majeure partie de la saison.

RCI avec La Presse canadienne

