27e édition du Show du Refuge : plus de 600 histoires différentes, mais toujours la même urgence

Ce 23 novembre aura lieu le Show du Refuge à 20h, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal. Pour cette 27e édition, Dan Bigras va réunir une nouvelle fois des artistes, pour des moments uniques, autour de la cause du Refuge des Jeunes de Montréal.

La mission du Refuge : Venir en aide à de jeunes hommes en difficulté et sans-abri de dix-sept (17) à vingt-cinq (25) ans et contribuer à améliorer leurs conditions de vie.

Le Refuge des jeunes doit assurer le financement de plus de 62 % de son budget. Pour y arriver, on compte sur une campagne de financement annuelle, sur le Show du Refuge ainsi que sur tous les dons en biens, équipements et nourriture.

Un comité de financement, composé d’une vingtaine de personnes bénévoles issues du milieu des affaires, s’implique à cet égard.

Le Show du Refuge

Il était une fois un Refuge.

Il lui a fallu un Show pour subsister.

Le Refuge est l’ainé : il a 26 ans. Le Show, sa « créature » en a 25.

Le Refuge a été porté par la vision et la force de FEMMES. Le Show a été transporté par la voix et la parole d’un HOMME.

Au Refuge, 19 285 jeunes ont franchi la porte.

Le Show a été vu par 31 282 personnes.

Au Refuge, 128 intervenants ont accueilli ces jeunes. Ils ont entendu leur douleur et leur détresse, parfois des rires et de la joie. Ils ont créé de la beauté et de l’espoir.

Au Show, 145 artistes ont chanté la douleur et la détresse, des rires et de la joie. Ils ont créé de la beauté et de l’espoir.

Au Refuge, des centaines de bénévoles ont accompagné des intervenants.

Au Show, les musiciens ont accompagné les chanteurs.

Au Refuge et au Show, dans l’ombre ou sous les lumières des caméras, des travailleurs, des bénévoles, des artistes, des donateurs, des pauvres et des plus fortunés, ont uni leur talent, leur professionnalisme, leur détermination et leur persévérance en solidarité à quelque chose d’essentiel. L’essentiel étant cet appel qui résonnera toujours à mes oreilles : « aidez-moi, aidez-moi ou dites-le si je n’ai pas de place parmi vous ».

Il y a une place, un Refuge! Le Show est sa musique!

