Attentat de Québec : l’Université Laval veut souligner le triste événement du 29 janvier dernier

La tragédie de Québec qui a fait 6 morts et cinq blessés en janvier dernier à la grande mosquée de Québec sera commémorée par l’Université Laval.

C’est Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, qui en a fait l’annonce aujourd’hui à Québec :

« La communauté universitaire a été particulièrement touchée par la tragédie qui s’est passée au mois de janvier dernier […] On veut organiser un événement commémoratif. C’est sûr qu’il y a…aura un lien avec le campus, a souligné Eugénie Brouillet. Malheureusement, à ce stade-ci, on est encore en train d’attacher les derniers éléments pour pouvoir vous annoncer quelque chose de plus clair. »

Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation (Université Laval). © Radio-Canada/Cathy Senay

Suite à la tuerie de janvier, l’Université Laval avait fait le point et rendu hommage à l’un de ses professeurs, Khaled Belkacemi, 60 ans et père de famille. Cet homme figurait parmi les six membres de la communauté musulmane qui ont été tués après la prière du dimanche soir.

L’Université Laval pourrait se joindre à la commémoration organisée par la Ville de Québec avec le Centre culturel islamique. Mme Brouillet :

« Ce n’est pas exclu de le faire tous ensemble. Il y a la question de faire quelque chose qui va venir rejoindre la communauté universitaire, mais évidemment on veut aller s’inscrire aussi dans cet événement-là dans la région. Ç’a touché toute la ville. »

Cette annonce a été faite au même moment où l’on dévoilait la programmation d’un colloque sur les défis du vivre-ensemble qui se tiendra au Musée de la civilisation au début du mois de décembre à Québec.

RCI avec Radio-Canada Québec (selon un texte de Cathy Senay)