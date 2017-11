Mesurer l’intégration des réfugiés syriens : selon le vérificateur général, le Canada n’y arrive pas

Dans son rapport publié aujourd’hui mardi 21 novembre, le vérificateur général Michael Ferguson arrive à la conclusion que le gouvernement canadien semble être incapable d’arriver à une mesure réelle de l’intégration de 40 000 réfugiés syriens au sein de la société.

Indicateurs d’évaluation

Des indicateurs habituels pour évaluer le rendement d’un programme d’accueil comme celui mis en place pour les réfugiés syriens — comme la scolarisation des enfants ou le recours à l’aide sociale, par exemple — n’ont pas été mesurés entre l’automne 2015 et le printemps 2017, période étudiée par le Vérificateur général.

Or, le Bureau du vérificateur général était préoccupé par l’incapacité du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à vérifier si les réfugiés syriens avaient effectivement accès à des services de base offerts par les provinces, comme les soins de santé et l’éducation.

« Un des objectifs du gouvernement était d’aider les réfugiés syriens à tirer parti des systèmes sociaux, médicaux et économiques du Canada. » Michael Ferguson, vérificateur général du Canada

Québec

Comme le Québec a conclu une entente avec le gouvernement fédéral pour gérer ses propres services d’accueil, les données de cette province ne font pas l’objet de cette vérification.

Évaluation rapide et long terme

Monsieur Ferguson reconnaît que le ministère fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a procédé à une rapide évaluation de l’initiative pour la première vague de réfugiés syriens.

Par contre, il a voulu aller sur le long terme, à savoir, est-ce que les autorités fédérales s’assurent d’un suivi complet et uniforme de l’intégration des réfugiés syriens dans la société canadienne.

Plus :

Le programme d’accueil #Bienvenueauxréfugiés : Le Canada a procédé à la réinstallation de réfugiés syriens

Problèmes d’intégration et ratés du programme canadien d’accueil des réfugiés (Stéphane Parent, RCI)

Le jumelage de réfugiés syriens, un véritable succès d’intégration (Radio-Canada, Estrie)

RCI, PC, GVT Canada