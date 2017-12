Achats du temps des Fêtes : attention aux produits interdits, non conformes et dangereux vendus en ligne!

Cette application gratuite rassemble les derniers rappels et avis de Santé Canada, de Transports Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ( ACIA ). Vous pouvez choisir de les voir tous en même temps, sous « Récents avis » , ou sélectionner un bouton pour les trier par catégories (aliments, véhicules, produits de santé, produits de consommation, produits).

Avec l’application sur les rappels et les avis de sécurité, vous pouvez également signaler des incidents de santé et de sécurité liés aux produits. Il suffit de sélectionner le rapportporte-voix pour trouver des liens vous permettant d’aviser le gouvernement de produits susceptibles d’être dangereux et d’aider à prévenir d’autres problèmes de santé et de sécurité.