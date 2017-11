Plus d’un million de petits Canadiens et petits Québécois vivent sous le seuil de la pauvreté

La coalition antipauvreté « Campagne 2000 » a publié, mardi, un rapport qui fait découvrir de façon nuancée pour une des premières fois le monde auquel sont exposé les enfants dont les parents dépendent de l’aide sociale.

La pauvreté infantile touche un enfant sur deux au sein des réserves amérindiennes du Canada. © Radio-Canada

L’analyse se base sur une série de données statistiques. Selon Statistique Canada, 1,2 million d’enfants vivaient sous le seuil de la pauvreté au Canada en 2015, comptant pour le quart de la population à faible revenu du pays.

Le taux de pauvreté infantile moyen atteignait 17 %, soit presque un enfant sur cinq, mais ce taux variait beaucoup de région en région. À 14,4 %, le Québec affichait le plus bas taux de pauvreté infantile après le Yukon. Le taux de pauvreté infantile atteignait 20,3 % au Nouveau-Brunswick et 17,2 % en Ontario.

Le rapport de Campagne 2000 conclut que des centaines de milliers d’enfants pourraient être extirpés de la pauvreté si les gouvernements y consacraient des sommes plus importantes et plus ciblées, spécifiquement en matière de garde et de logement social.

Aide-mémoire…

– La coalition « Campagne 2000 » regroupe notamment l’UNICEF et Oxfam Canada, la Société canadienne de pédiatrie, Moisson Montréal et le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

L’Allocation canadienne pour enfants est une partie de la solution

Le premier ministre Justin Trudeau effectuait une tournée au Canada le mois dernier pour faire valoir l’indexation de l’Allocation canadienne pour enfant lancée l’an dernier. Youtube

Cette stratégie proposée va dans le sens de l’adoption l’an dernier du nouveau programme canadien d’allocation pour enfants de moins de 18 ans. C’était une des mesures phares du premier budget du gouvernement libéral de Justin Trudeau en 2016. De plus, une récente indexation pour tenir compte de l’inflation annoncée il y a un mois a recueilli un très large appui.

Sara Austen, qui a fondé l’organisme Children First Canada, signale qu’en matière de lutte contre la pauvreté, les libéraux ont mis l’accent sur des programmes comme l’Allocation canadienne pour enfants, mais elle estime que les résultats concrets se font attendre. « Il faut créer un sentiment d’urgence plus important afin d’investir dans la vie des enfants de façon ciblée, en se basant sur des preuves. »

Le saviez-vous?

– Près de 450 000 enfants canadiens grandissent dans des familles à très faible revenu ou bénéficiaires d’aide sociale, et la vaste majorité d’entre eux vivent sous le seuil de la pauvreté.

Une intervention requise pour fournir l’accès au logement abordable

Presque un enfant sur cinq est pauvre… au Canada!

Pour Anita Khanna, coordonnatrice nationale à Campagne 2000, le gouvernement fédéral, s’il veut lutter contre la pauvreté, devrait surtout aider à présent les familles canadiennes qui consacrent trop d’argent au logement, notamment les familles à faible revenu, les mères monoparentales et les Autochtones.

Notre agence nationale Statistique Canada révélait tout récemment qu’en 2016 1,7 million de ménages consacraient plus du tiers de leurs revenus avant impôts à un logement inadéquat, qui avait besoin de réparations, était inabordable ou n’était pas suffisamment grand ou aménagé de façon à convenir à la composition de la famille.

Le gouvernement libéral espère réduire ce nombre de ménages de 500 000. Il doit d’ailleurs annoncer mercredi sa Stratégie sur le logement, qui devrait répondre à plusieurs des recommandations formulées par Campagne 2000 : une allocation au logement versée directement au locataire, une stratégie spécifique pour les Autochtones, ainsi qu’un programme pour construire ou rénover des logements sociaux. Cette Stratégie nationale sur le logement devrait aussi s’aligner sur la stratégie fédérale de lutte contre la pauvreté, qui sera dévoilée l’an prochain.

Le premier ministre Justin Trudeau sera à Toronto pour dévoiler les détails de la stratégie, tandis que le ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos, se rendra à Vancouver pour une annonce simultanée sur la côte ouest à l’occasion de la Journée nationale du logement.

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

En complément

