Le crime organisé principal responsable de l’augmentation des meurtres au Canada

Le nombre d’homicides attribuables à des gangs de rue et au crime organisé a augmenté au pays en 2016. En rendant publiques ses plus récentes données mercredi sur les taux d’homicides notamment à mains armées au Canada en 2016, notre agence nationale de la statistique Canada soulignait que le nombre de meurtres perpétrés par les gangs a bondi de presque 50 % l’an dernier.

Il y a eu ainsi 141 homicides attribuables à des gangs, soit 45 de plus qu’en 2015. Ces données ont rapporté par les forces policières canadiennes à Statistique Canada. Il s’agit d’une deuxième hausse annuelle consécutive.

En 2016, le taux d’homicides attribuables à des gangs et au crime organisé était ainsi le plus élevé enregistré depuis un sommet atteint en 2008. Ces homicides représentent maintenant près du quart de tous les homicides commis au Canada.

Cette croissance globale du nombre d’homicides attribuables à des gangs est principalement due aux hausses enregistrées en Ontario (+24) et en Colombie-Britannique (+10).

«Malgré les fluctuations d’une année à l’autre du taux d’homicides au Canada, celui-ci a généralement diminué au cours des dernières décennies. Le taux d’homicides inscrit en 2016 était de 44 % inférieur au sommet atteint en 1975», peut-on lire dans l’analyse de Statistique Canada.

Un meurtre sur cinq au pays serait lié au crime organisé, et le mythe du cinéma semble bien réel : la plupart des victimes sont abattues avec une arme de poing.

Le Québec, plus paisible, ne suit pas la tendance nationale

Au pays, il y a eu un total de 611 victimes d’homicide l’an dernier, soit deux de plus qu’en 2015.

Le Québec, où il s’est produit 67 homicides, a déclaré son plus faible taux d’homicides (0,80 pour 100 000 habitants) depuis le début de la collecte des données à ce sujet, soit en 1961.

À l’opposé, la Saskatchewan a enregistré 54 homicides en 2016, soit le nombre le plus élevé dans cette province depuis la collecte de ce genre de données en 1961. Il s’agit aussi en Saskatchewan du plus haut taux enregistré en 39 ans.

Un peu de perspective internationale…

Le Canada, un pays peu violent

En comparaison avec les autres pays du monde, le Canada est peu violent. Par exemple, le nombre d’homicides aux États-Unis est plus de deux fois plus important.

Le Honduras est de loin le pays le plus violent du monde avec 90 meurtres par 100 000 habitants.

Nombre d’homicides par 100 000 habitants (2012)

– Honduras : 90

– Venezuela : 54

– République démocratique du Congo : 28

– Mexique : 23

– États-Unis : 5

– Canada : 2

– France : 1

Source : Banque mondiale