Le joueur de la LNH Brendan Gallagher s’associe à l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada de Montréal

Quatre à six fois par année, Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal passe du temps avec les patients de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada de Montréal et leurs familles afin de mieux comprendre leur réalité et d’apprendre sur les nouvelles options de traitement. Mercredi, il a choisi d’élargir son association avec cette institution médicale en acceptant de partager la vedette avec Kaleb, l’un des jeunes patients de l’hôpital, pour le tournage d’un message d’intérêt public visant à souligner l’engagement de l’hôpital envers la santé des enfants.

Le message d’intérêt public sera diffusé partout au Canada et met l’accent sur l’Hôpital Shriners du Canada en tant que lieu d’espoir et de guérison pour les enfants atteints de troubles orthopédiques. Kaleb et Brendan parlent aussi des Hôpitaux Shriners pour enfants comme d’un endroit où les enfants peuvent surmonter leurs difficultés et réaliser leurs rêves. Kaleb et Brendan rappellent au public que les soins médicaux avancés offerts à l’Hôpital Shriners pour enfants — Canada pourraient aider un enfant de leur communauté.

« Les enfants et leurs familles sont la raison pour laquelle j’adore venir à l’Hôpital Shriners pour enfants. Les hôpitaux Shriners pour enfants font un travail extraordinaire. Ils reconstruisent les os et les membres, ils aident les enfants atteints de malformations de la colonne et d’autres conditions à être les meilleurs et les plus heureux possibles et à atteindre leur plein potentiel. Les enfants sont incroyables, courageux et m’inspirent tous les jours. Ayant subi des blessures par le passé, je sais à quel point il est important d’avoir la bonne équipe pour vous remettre sur le chemin du rétablissement. Ce message d’intérêt public souligne l’excellence des soins médicaux offerts par le personnel de l’Hôpital Shriners pour enfants ». Branden Gallagher

En plus d’offrir du temps, Brendan organisera la troisième édition de son tournoi de balle-molle biannuel au bénéfice de l’Hôpital Shriners pour enfants — Canada l’été prochain dans sa ville natale, à Vancouver.

« Brendan est généreux de son temps et il s’efforce de faire plaisir aux patients. Nous sommes extrêmement reconnaissants qu’il s’implique avec nous, ça illumine les journées de nos patients, de leur famille et de nos employés aussi! » Jacques Boissonneault, directeur général de l'hôpital.

Depuis plus de 90 ans, les Hôpitaux Shriners pour enfants — Canada offrent des soins spécialisés en orthopédie, de la chirurgie reconstructive et de la réadaptation aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde entier.

Visite de Branden Gallagher à l'Hôpital Shriners de Montréal le 8 novembre 2017

Radio Canada International avec l'Hôpital Shriners pour enfants - Canada et la LNH