Cathy Wong, une élue d’Équipe Coderre, présidera le conseil municipal de Montréal

Vendredi, la première mairesse de Montréal, Valérie Plante, a choisi Cathy Wong d’Équipe Coderre pour présider le conseil municipal de Montréal. Mme Wong devient la première femme à occuper ce poste, et c’est aussi la première fois qu’un parti d’opposition sera à la tête du conseil.

Réaction de Mme Wong :

« J’ai toujours eu une affection particulière pour l’Hôtel de Ville, pour le conseil municipal, pour la présidence, pour les conseils consultatifs […] j’avais 19 ans, la première fois que je suis rentrée à l’hôtel de ville de Montréal et que j’ai mis les pieds au sein du conseil municipal dans le cadre du jeune conseil de Montréal, cette simulation parlementaire pour les jeunes de 18 à 30 ans qui est organisée avec le bureau de la présidence ».

Valérie Plante est heureuse que Cathy Wong ait accepté son invitation :

« Je suis très heureuse, parce qu’évidemment, c’est un rôle qui est important, on le sait, c’est un rôle tout d’abord il faut s’assurer que les débats se font avec beaucoup d’ouverture et d’être impartial et c’est aussi un rôle symbolique, c’est la personne qui représente les élus, le conseil municipal de la Ville de Montréal ».