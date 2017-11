Cultures à l’ère numérique : un bulletin de veille sur les enjeux émergents et bonnes pratiques

La presse écrite en péril, le gouvernement Trudeau doit agir.

Est-ce la fin de l’exception culturelle française?

La plus grosse campagne anti-piratage en Australie.

La Suisse réduit ses ambitions face aux pirates.

Cultures à l’ère numérique © Courtoisie

Ce ne sont là que quelques-uns des thèmes et sujets traités dans l’édition de cette semaine de « Cultures à l’ère numérique ».

Cultures à l’ère numérique est un bulletin de veille de l’actualité hebdomadaire sur les enjeux émergents et bonnes pratiques pour les arts et la culture à l’ère numérique tant au Canada qu’à l’international, lancé il y a un peu moins d’un an par Charles Vallerand.

Charles Vallerand © Courtoisie

Charles Vallerand est consultant avec bientôt trente ans d’expérience en radiodiffusion publique, en développement de politiques culturelles et en coopération internationale.

De 2010 à 2016, il a été le directeur général de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle et secrétaire général de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle.

Il a aussi été le directeur des communications à Droits et Démocratie, un organisme fédéral de promotion des droits de la personne et du développement démocratique aboli en 2012 par le gouvernement conservateur de Stephen Harper.