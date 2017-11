Forward Currents : Un festival musical qui se concentrera sur la vérité et la réconciliation

Forward Currents, une création conjointe de la galerie d’art MacKenzie et de l’Orchestre symphonique de Regina (OSR), sera un lieu d’exploration de réalité sociale par le prisme de la musique et des arts.

Les organisateurs espèrent créer des points de convergence, des conversations sur des enjeux sociaux d’aujourd’hui notamment sur le thème de la réconciliation entre les Autochtones et les non-Autochtones.

Ainsi, l’Orchestre symphonique de Regina proposera des concerts en collaboration avec des artistes autochtones de plusieurs disciplines.

D’ailleurs, le mois dernier, un concert de l’OSR autour des chansons de Buffy Ste-Marie s’inscrivait directement dans ce projet.

« It needs to happen and should happen and must happen. » (Trad.: Il y a un grand besoin que se produise un événement du genre. C’est essentiel et cela doit se produire).

Le maire de la capitale provinciale, Michael Fougere, est l’une des voix les plus présentes dans tout le processus de suivi de l’après-Commission Vérité et Réconciliation.

« It’s a topic that’s not just timely here in Regina, Sask., but it’s right across Canada. It is in the public domain, a public discussion. »

(Trad.: C’est un sujet d’actualité pas seulement pour Regina ou pour la Saskatchewan. C’est pancanadien, public.)