Inégalités des revenus et évasions fiscales dénoncées par Justin Trudeau

Justin Trudeau a endossé hier l’habit de critique de la classe la plus riche dans un discours sur les perspectives d’avenir de la fédération canadienne qu’il a livré au Centre des arts de la Confédération à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est tout près de cet endroit, il y a 150 ans, que les politiciens d’autrefois ont rédigé les grandes lignes de la future nation canadienne en 1867.

Justin Trudeau a déclaré qu’en cette année de 150e anniversaire du pays, la promesse de progrès semble filer entre les doigts. Malgré une économie solide, il regrette que ce ne soit pas tous les citoyens qui ont droit à leur part de la réussite économique. Or, selon lui, les valeurs simples de partage et de solidarité entre voisins sont essentielles pour que le pays continue de prospérer.

Il signale qu’au cours des 30 dernières années, le revenu de la plupart des Canadiens a augmenté de moins de 1 % par an, en chiffres absolus, alors que le revenu des mieux nantis a pratiquement triplé.

Pauvres et polis

« Nous sommes Canadiens, nous sommes polis et nous n’aimons pas trop parler d’argent, car ça rend des gens mal à l’aise. Aussi inconfortable que cela puisse être d’en parler [de l’inégalité], ce ne sera jamais aussi inconfortable que de la vivre », a dit le premier ministre.

M. Trudeau estime que les chefs d’entreprises sont en partie responsables de ces inégalités croissantes de revenus, et qu’ils devraient songer davantage aux travailleurs et aux communautés qu’aux intérêts à court terme des actionnaires.

Et l’évasion fiscale?

En ce qui concerne l’évasion fiscale, M. Trudeau soutient qu’Ottawa a déjà octroyé près d’un milliard de dollars pour enquêter sur les paradis fiscaux. Un investissement qui sera remboursé par la récupération d’impôts impayés avec pénalités.

« Il y a des gens au Canada qui sont si riches qu’ils croient non seulement qu’ils n’ont pas à payer leur part d’impôts, mais qui en plus nous forcent à dépenser un milliard de dollars pour les attraper et les forcer à payer leur juste part », a dit le premier ministre.

Ces commentaires surviennent au moment où le gouvernement fait face à un barrage de questions à la Chambre de communes en lien avec un important donateur du Parti libéral du Canada, Stephen Bronfman, dont le nom a fait surface dans la fuite de documents qui dévoilent les détails de méthodes légales d’évitement fiscal utilisées par les plus nantis avec la complicité de certains États.

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

