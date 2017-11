Swastika Trail : un nom lourd d’histoire selon B’nai Brith Canada

Le groupe de défense juif B’nai Brith Canada a déposé une demande auprès de la municipalité régionale du comté de Puslinch, dans le sud-ouest de l’Ontario à quelque 75 km à l’ouest de Toronto, pour qu’elle renomme une route appelée « Swastika Trail ».

La municipalité régionale de comté de Puslinch dans le sud-ouest de l’Ontario à quelque 75 km à l’ouest de Toronto. © Google Maps

B’nai Brith Canada déposera une pétition, lancée hier, à l’assemblée du conseil municipal du 21 décembre prochain.

Des représentants du groupe affirment que plusieurs résidents de Swastika Trail, nommée ainsi en 1920, seraient pour le moins mal à l’aise avec cette appellation, notamment quand vient le temps de faire une demande d’obtention ou de renouvellement de permis de conduire.

Bien que le swastika ait une origine très ancienne, qu’une rue porte ce nom au Canada est inopportun, allègue B’nai Brith Canada, surtout en raison du passé récent, celui de la Seconde Guerre mondiale, où le swastika était un symbole de haine et de racisme et qu’il le serait toujours.

Le svastika ou swastika, 卐, mot sanskrit dérivé de su (« bien ») et d’asti (« il est »), avec la variante orthographique sauvastika parfois attribuée à son symétrique 卍, est un symbole que l’on retrouve en Europe (y compris dans l’art chrétien), en Afrique, en Océanie, aux Amériques (Amérique précolombienne chez les Mayas et Amérindiens Navajos et Kunas) et en Asie.

