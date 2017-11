Le niquab est un message politique plutôt qu’un signe religieux, selon Nadia El-Mabrouk

Cette semaine, Nadia El-Mabrouk signait un papier dans le quotidien montréalais La Presse avec comme titre « Les empoisonneurs du vivre-ensemble ».

Dans cette opinion, elle se dit choquée de voir le levier de bouclier pour défendre le niqab après l’adoption par le gouvernement du Québec de la loi 62.

Cette loi encadre le port du voile intégral et stipule, entre autres, que les services publics doivent être reçus à visage découvert.

Selon Mme El-Mabrouk, membre de l’association « Pour les droits des femmes du Québec », il faut arrêter d’être coincé sur les replis identitaires ou religieux.

« On ne rapproche pas en parlant de religion, on rapproche en parlant de culture, de musique et de littérature. »