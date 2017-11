Quand les enfants enjoués des autres sont aussi nos enfants

Alors que Noël et la période des fêtes se profilent à l’Horizon, nous partons à la recherche du bonheur des enfants à travers les jeux et les belles histoires de notre propre enfance.

Répondez à notre question : vos enfants vous semblent-ils mieux outillés que vous ne l’étiez à leur âge pour bâtir un meilleur futur monde?

Regardez Tam-Tam – 35:55

Voici notre meilleure offre cette semaine

58 000 Haïtiens perdent leur statut. À quoi s’attendre à la frontière?

La question à présent est de savoir si le Canada doit anticiper l’arrivée le long de sa frontière d’une vague d’Haïtiens tentant de trouver refuge ici.

Migrations d’avant et migrations d’aujourd’hui

Les migrations, peu importe quand et peu importe où, répondent à des déclencheurs communs : la recherche d’un meilleur avenir et de la tranquillité.

Légalisation de la marijuana: oblige-t-on les Québécois à l’avaler de force?

La majorité des Québécois s’y opposent et le gouvernement québécois aimerait proposer un cadre légal moins permissif que celui des autres provinces.

Le monde des affaires prend-il trop de place dans nos universités?

La présence de plus en plus importante de gens d’affaires dans la gestion des universités au Canada inquiète l’Association canadienne des professeures et professeurs d’universités (ACPPU).

Votre épicerie choisie en ligne et livrée chez vous, mais à un coût

Loblaws, le numéro de l’alimentation au Canada, offrira dès décembre la livraison à domicile, mais il faudra payer pour ce service, une façon d’augmenter les profits.

27e édition du Show du Refuge : plus de 600 histoires différentes

Le Show du Refuge est essentiel pour la survie du Refuge et représente plus de 25 % de ses besoins annuel en financement.

La semaine en images