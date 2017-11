40 % plus de morts dues aux opioïdes en Alberta

Après la Colombie-Britannique dans l’ouest du Canada, c’est au tour de la province de l’Alberta de connaître une forte augmentation de morts dues aux opioïdes.

Selon des données rendues publiques par le gouvernement albertain, 482 personnes sont mortes de surdoses d’opioïdes durant les neuf premiers mois de l’année.

Il s’agit d’une hausse de 40 % par rapport à la même période l’an dernier. C’est dans la ville de Calgary que le plus grand nombre de décès sont survenus devançant la capitale provinciale d’Edmonton.

Une équipe médicale transporte un patient sur une civière. © iStock

Jusqu’à récemment le fentanyl était l’opioïde causant le plus de mortalité, mais le carfentanil est en progression. Et cette drogue est plus puissante que le fentanyl.

La ministre associée à la Santé de l’Alberta, Brandy Payne, a affirmé que le gouvernement poursuivra ses efforts pour combattre cette crise.

Selon les avenues à privilégier : une meilleure implication des médecins de famille dans la prévention et le traitement des personnes dépendantes.

RCI avec Radio-Canada

En complément

Crise des opioïdes : des taux de mortalité plus élevés chez les Autochtones en Alberta (Radio-Canada)

Opioïdes : l’Ontario fonce vers l’état d’urgence et le Québec va suivre (RCI)