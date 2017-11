Les terroristes ayant combattu à l’étranger peuvent-ils être réhabilités?

Les Canadiens qui sont allés combattre pour des mouvements terroristes à l’étranger peuvent être réhabilités. C’est ce que soutient le professeur de sociologie Lorne Dawson de l’Université de Waterloo en Ontario, un spécialiste de la question.

Selon le professeur Dawson, ceux qui reviennent dans leur pays sont souvent traumatisés ou désabusés par leur expérience. Ils croient avoir rempli leur devoir en allant défendre des terres musulmanes et veulent revenir à une vie plus normale.

Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society (TSAS)

TSAS est un organisme de recherche et de diffusion d’informations rattaché à la politique, qui traite des questions du terrorisme, de la sécurité et de la société. Le Réseau TSAS est conçu pour favoriser les points suivants : la communication et la collaboration entre chercheurs universitaires qui étudient ces sujets sur le sol canadien; la communication et la collaboration entre chercheurs universitaires et responsables politiques qui opèrent dans les domaines concernés; et la liaison avec les chercheurs étrangers dont les études portent sur les mêmes sujets. Le TSAS a pour but de cultiver une nouvelle génération de spécialistes. http://tsas.ca/fr/

En plus d’être professeur, M. Dawson est directeur de projet pour le Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society (TSAS).

Il ajoute que la réhabilitation exige des efforts attentifs, mais déplore que le Canada soit lent à se doter d’une telle capacité.

Selon le renseignement canadien, il y a au moins 180 personnes ayant des liens avec le Canada qui sont soupçonnées d’avoir des activités terroristes à l’étranger.

Une dizaine de djihadistes seraient revenus au Canada.

RCI, PC