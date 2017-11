Parlons alimentation! RCI vous propose plusieurs reportages

Vous êtes fins gourmets ou tout simplement gourmands? Vous aimez faire la cuisine? Vous être intéressés par les enjeux liés l’alimentation et aimez découvrir de nouveaux produits, du terroir ou d’ailleurs? RCI vous propose de nombreux reportages sur ces sujets. Bon appétit!

Selon une enquête pancanadienne, les enfants au Canada s’alimentent mal à l’école, mais la situation est moins mauvaise au Québec qu’ailleurs au pays… more

Setsuné Indigenous Fashion Incubator est un « incubateur de création de mise en marché d’œuvres de créateurs de Premières Nations ». Setsuné vient de s’associer avec Ikea afin de mettre en marché une collection d’accessoires et ustensiles de cuisine qui témoignent de notions traditionnelles de préservation des ressources tout en faisant la fête… en savoir plus

Une vache et son propriétaire réclament la protection de la gestion de l’offre à Ottawa © Radio-Canada

Se défaire de la gestion de l’offre ne garantirait pas des prix moins chers, estime Daniel-Mercier Gouin, professeur en agroéconomie à l’Université Laval de Québec. Un simple test de vérification de prix, mené sur des denrées dans deux villes canadiennes et une américaine, montre qu’il n’y a pas nécessairement de corrélation entre un système agricole plus ouvert et une baisse des prix… en savoir plus

Boissons énérgissantes © Spencer Platt/Getty Images

L’agence sanitaire du pays a lancé vendredi un avertissement à la population canadienne concernant les taux de caféine qui peuvent se trouver dans toutes sortes d’aliments et de boissons, dont les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, le chocolat, le thé et, bien entendu, le café… en savoir plus

Un déjeuner à base de céréales et de fruits. © iStock

Un sondage fait auprès de 1019 Canadiens et Canadiennes révèle que sauter des repas, surtout le déjeuner, est de plus en plus la norme. Une pratique qui touche davantage les femmes, les personnes célibataires et ceux dont le revenu est inférieur à 40 000 $ par année… en savoir plus

Des fruits et légumes colorés © Sean Gallup/Getty Images

Selon le premier Bilan comparatif de l’alimentation au Canada 2016 : Rendement des provinces a été préparé par l’Observatoire canadien de l’alimentation du Conference Board du Canada, qui évalue le rendement des systèmes alimentaires et des secteurs de l’alimentation des provinces, sur le plan de la sécurité alimentaire des ménages, la Saskatchewan, l’Alberta, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador obtiennent la note globale de « A »… en savoir plus

Les « ciseaux à pizza » Maestro!!! © Amazon

Les télédiffuseurs nord-américains dans leur ensemble ont des critères précis quand vient le temps de diffuser des publicités. Le site web du Conseil de la radiotélédiffusion et des communications canadiennes (CRTC) balise tout de même de façon très rigoureuse « l’autoroute publicitaire » en ondes… en savoir plus

Les animateurs Stéphane Parent, Anne-Marie Yvon, Paloma Martinez, Marie-Claude Simard et Leonardo Gimeno.

Nos cinq animateurs débattent des stratégies alimentaires des Canadiens et comment les consommateurs d’ici font le plein de protéine alimentaire, du boeuf au poulet en passant par les fèves et les produits laitiers… en savoir plus

Les produits sans gluten se multiplient à l’épicerie, mais à qui sont-ils vraiment destinés?

Il n’est pas rare d’entendre des personnes dire : « Je suis intolérante au gluten, je suis sensible au gluten ou j’ai la maladie cœliaque. » En raison de la très grande confusion dans laquelle baignent de plus en plus de consommateurs qui redoutent les effets du gluten, la Fondation québécoise de la maladie cœliaque profite du mois de mai, mois de la sensibilisation à cette maladie, pour démêler le vrai du faux et éclairer tous les mythes sur son rapport avec le gluten…. en savoir plus

© iStock

L’important est invisible pour notre estomac, mais il ne l’est généralement pas pour nos yeux. Les Canadiens, comme la plupart des Occidentaux, mangent avec leurs yeux et leurs préjugés autant qu’avec leur bouche et leur nez… en savoir plus

Des jeunes s’initient à l’agriculture urbaine à la Ferme Moore, à Gatineau. © Radio-Canada/Stéphane Leclerc

L’industrie agroalimentaire est considérée comme l’un des piliers de l’économie québécoise. Ce secteur est pourtant aux prises depuis de nombreuses années au problème de la relève. Cela préoccupe les entreprises du secteur, dont Agropur. L’entreprise participe à la deuxième édition de la Coalition pour la persévérance scolaire, dans le but d’intéresser les jeunes au domaine agroalimentaire, ce qui contribuera à combler le besoin de relève grandissant dans ce secteur… en savoir plus

© foodmattersmanitoba.ca

Tout immigrant se pose la question en posant les pieds dans son pays d’accueil. Et le Canada ne fait pas exception. Dans les grandes villes du pays, les marchés d’alimentation se sont adaptés aux nouvelles clientèles venues des quatre coins du monde. Les villes de moyenne importance ont aussi fait des efforts pour servir les nouveaux arrivants. En région éloignée, l’offre n’est pas aussi développée par contre, mais les immigrants y sont encore peu nombreux… en savoir plus

Les aliments noirs, brûlés, carbonisés ou cuits au charbon seront de plus en plus servis dans les restaurants en 2017, selon Lesley Chesterman. © Getty/AFP/PAUL J. RICHARDS

Pas moins de 63 % des Canadiens sont inquiets de la vente de produits alimentaires falsifiés, contrefaits ou mal étiquetés. Ce sont les produits alimentaires provenant d’outremer qui suscitent davantage d’inquiétude… en savoir plus