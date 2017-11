Nouveau billet d’avion pour vous rapprocher des aurores boréales

C’est durant les mois de novembre, décembre et janvier que les aurores boréales sont les plus belles dans le ciel de cristal noir de l’hiver au nord du Canada et du Québec.

La compagnie aérienne Air North à Whitehorse, la capitale du Yukon, vient de proposer un projet-pilote il y a quelques jours à bord d’un Boeing 737 pour voir de plus près les aurores boréales. Une première initiative du genre en Amérique du Nord qui pourrait devenir une offre touristique permanente.

En partenariat avec la Société astronomique du Yukon, on a donc offert aux passagers un vol d’observation de trois heures à plus de 10 000 mètres (36 000 pieds) à partir de… 950 $!

Le saviez-vous?

Comment observer les aurores boréales

– S’éloigner le plus possible de sources de lumière des villes.

– Le meilleur moment pour l’observation est entre minuit et 2 heures.

– Regardez dans toutes les directions et pas seulement vers le nord, car elles apparaissent de partout.

–Le site solarham.net permet aux amateurs de suivre les prévisions de tempêtes solaires qui donnent naissance aux aurores boréales.

Une bonne paire d’yeux, c’est tout ce que ça prend

Si voyager dans le Grand Nord canadien à des températures de -20 -40 degrés Celsius vous rebute, sachez que la saison pour voir les aurores peu en fait être étirée de la mi-août à la mi-avril.

C’est au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest que le spectacle serait le plus beau ou encore au nord du Québec, par exemple dans la région de Val-d’Or.

Jonathan Levert, un vidéaste et photographe québécois de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, a produit cette vidéo spectaculaire de type time-laps qui regroupe plusieurs aurores boréales captées au cours de l’hiver 2015.



Des aurores boréales dans le ciel de Fort McMurray. Photo : Graham Whatmough/Where The Highway Ends

Aurores boréales dans la région de Rimouski, le 28 septembre Photo : Charles Beaudoin

En Finlande, il est possible de voir des aurores boréales, couché dans un lit, sous un dôme de verre. Fort McMurray aimerait exploiter ce concept. Photo : Kakslauttanen Arctic Resort

Une aurore boréale dans le ciel de Kapuskasing Photo : Jonathan Beauséjour

L’aurore boréale a illuminé le ciel de Kapuskasing. Photo : Jonathan Beauséjour

Aide-mémoire…

Qu’est-ce qu’une aurore boréale?

– Une aurore boréale est un phénomène lumineux qui se produit régulièrement dans le ciel du Nord.

– Lorsque le vent solaire atteint la Terre, les particules qu’il transporte sont piégées par le champ magnétique terrestre qui perce en travers de l’atmosphère terrestre, près du pôle Nord magnétique.

– Lorsque ces particules (électrons et protons) pénètrent dans l’atmosphère, elles entrent en collision avec des molécules d’oxygène, d’azote et d’autres gaz, ce qui produit l’aurore boréale.

– Dans l’hémisphère sud, le phénomène est appelé « aurore australe ».

Source : Agence spatiale canadienne

RCI avec la contribution de Christy Climenhaga de CBC et de Félix B. Desfossés, Marie-Christinne Bouillon, Joane Bérubé et Jacques Duferesne de Radio-Canada

