GSoft: où travail et plaisir font bon ménage, notamment pour la réalisation de soi et la rétention des employés

« Nous sommes dans une économie du savoir. Si on veut aller chercher la créativité, l’innovation, le génie créatif qui vit dans la tête des gens, si on veut aller chercher le meilleur de chacun, on se doit, comme organisation, de tout mettre en place pour que tous les jours, les gens soient dans un état d’âme qui leur permet justement de vivre cette créativité-là.»

Simon De Baene, cofondateur de GSOFT