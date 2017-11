« Il nous faut un centre de traitement des infections au mercure », implore la communauté de Grassy Narrows en Ontario

Des leaders de la Première Nation de Grassy Narrows, dans le nord de l’Ontario, demandent instamment aux gouvernements fédéral et provincial de s’engager fermement à construire un centre de traitement des maladies causées par l’empoisonnement au mercure et d’en assurer le financement et le maintien.

Une contamination d’un demi-siècle

La contamination au mercure de la rivière English-Wabigoon et de ses affluents est un phénomène connu et documenté depuis 50 ans après qu’une usine de fabrication du papier de Dryden a rejeté plus de 9000 kilos de déchets à forte concentration de mercure depuis les années 60.

Les recherches en santé ont révélé que plus de 90 % des membres de la Première Nation Grassy Narrows et Wabaseemoong montrent des signes évidents d’empoisonnement au mercure.

Une rencontre est prévue mercredi entre les représentants de la Première Nation et les ministres au dossier, David Zimmer, ministre ontarien des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, et Jane Philpott, ministre fédérale des Services aux Autochtones.

Ces deux ministres se sont déjà engagés à produire une étude de faisabilité pour l’implantation d’un centre de traitement de l’empoisonnement au mercure.

Un chef qui manifeste sa frustration

Malgré cet engagement, le chef de Grassy Narrows, Simon Fobister, affiche un certain niveau de colère.

Selon le chef Fobister, s’engager à réaliser une étude de faisabilité n’est en rien comparable à un engagement ferme de créer un tel centre.

« Mes enfants sont malades, ma communauté est malade. » Des citoyens de Grassy Narrows racontent des décennies d’empoisonnement au mercure. Vidéo mise en ligne en juillet 2016 (Toronto Star, YouTube)

