Le projet de loi sur la légalisation du cannabis adopté aux Communes

Par un vote de 200 députés contre 82, le Parlement canadien a adopté la légalisation du cannabis.

Le projet de loi a été approuvé lundi par l’ensemble des députés libéraux et néo-démocrates et la chef du Parti vert.

Scott Reid © CBC

Les députés du Parti conservateur et ceux du Bloc québécois ont tous dit non, sauf le député conservateur Scott Reid, qui donc a rompu avec la ligne de parti. Plus de 10 conservateurs étaient absents au moment d’enregistrer ce vote en troisième lecture.

Le député ontarien, personnellement en faveur de la légalisation du cannabis, avait remis son vote final entre les mains des électeurs de sa circonscription. Dans un référendum, le oui l’a emporté sur le non à 55 % contre 44 %.

Il ne reste donc plus qu’un pas légal à franchir avant que la consommation de cette drogue devienne officiellement légale au Canada à partir de l’été prochain.

Le projet de loi C-45 sera maintenant étudié par le Sénat, à environ sept mois donc de l’échéancier fixé par le gouvernement libéral pour légaliser la substance.

Le saviez-vous?

Le projet de loi stipule :

– qu’il est interdit d’importer ou d’exporter du cannabis;

– que les consommateurs doivent avoir plus de 18 ans;

– qu’il est possible de faire pousser un maximum de quatre plants par résidence;

– qu’il est défendu d’en posséder sur soi plus de 30 grammes en public;

– que le cannabis séché et en huile est permis, mais que les produits comestibles ne le sont pas pour le moment;

– que les provinces décident qui en vend et qui en distribue;

– que les provinces doivent établir l’âge légal de la consommation.

Le premier ministre invite les sénateurs à se montrer compréhensifs

Le premier ministre Justin Trudeau au parlement. © PC / Sean Kilpatrick

À l’issue du vote, Justin Trudeau a indiqué être convaincu que les sénateurs « vont comprendre que c’est dans l’intérêt des Canadiens d’avoir un régime qui protège nos enfants et qui enlève les profits des criminels ».

La ministre canadienne de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a signalé pour sa part avoir « hâte de travailler étroitement » avec les membres du Sénat, dont elle « respecte beaucoup » le travail.

Le chef conservateur Andrew Scheer, qui a voté contre C-45, a récemment prévenu que le caucus sénatorial de son parti userait de « tous les outils démocratiques » afin de ralentir la progression de la mesure législative. « Nous sommes maintenant concentrés sur le but de bloquer ce projet de loi. Notre caucus pense que ce projet de loi a de gros problèmes », a-t-il dit en entrevue avec La Presse canadienne jeudi dernier.

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

