Main-d’œuvre expérimentée de 45 ans et plus recherchée au Québec

Certaines régions de la province de Québec affichent des taux de chômage tellement bas qu’elles sont considérées comme offrant le plein emploi.

Ce qui veut dire que des travailleurs âgés de plus de 45 ans et expérimentés peuvent y trouver du travail plus rapidement.

André Hétu, directeur général, et Lucie Dubé, directrice générale adjointe, organisme Midi Quarante de Laval. © Radio-Canada/Francis Labbé

C’est ce qu’a constaté l’organisme Midi Quarante situé dans la ville de Laval, au nord de Montréal.

Lucie Dubé, dg adjointe de Midi Quarante :

« On a eu 11 salons d’emploi. On a de la place pour 12 employeurs par salon et, en octobre, on a dû refuser quatre employeurs parce que nous n’avions plus de place […] Comme il y a un manque de main-d’œuvre, les 45 ans et plus deviennent attrayants pour les employeurs. »

Valérie Roy, Directrice générale, Alliance des centres-conseils en emploi du Québec. © Radio-Canada/Catherine Aboumrad

Il faut dire que l’économie québécoise se porte bien, ce qui crée un marché de chercheurs d’emploi. Valérie Roy, dg de l’Alliance des centres-conseils en emploi du Québec :

« On voit une évolution depuis quelques années. Les gens veulent bien sûr un salaire, mais veulent aussi contribuer à quelque chose de plus grand. Être heureux dans leur travail. Il faut une adéquation entre le besoin des employeurs et les compétences des chercheurs d’emploi […] Les gens sont plus en santé, ils travaillent plus longtemps. Ils occuperont une deuxième, une troisième ou même une quatrième carrière. C’est pourquoi les organisations avec lesquelles on travaille vont recevoir les travailleurs expérimentés, qui veulent travailler plus longtemps. »

