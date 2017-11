Bataille juridique en vue pour le homard de l’Atlantique?

La pêche au homard est sur le point de commencer sur la côte est du Canada et une bataille judiciaire pourrait bientôt être déclenchée.

Pourquoi? Parce qu’il s’agit d’une des pêches les plus lucratives pour les gens de cette région du pays car ce homard est reconnu à l’échelle mondiale.

Des autochtones de la Nouvelle-Écosse, appartenant à la nation Micmac, pêchent en espérant se faire arrêter pour forcer le gouvernement canadien à définir le principe de subsistance convenable attribué par le plus haut tribunal du pays en 1999 par l’arrêt Marshall.

À l’origine de ce mouvement Cheryl Mahoney, diplômée en droit, mère de famille et militante de la cause autochtone :

« On ne sait pas ce que ça veut dire […] mais on sait de quoi la pauvreté a l’air. 80 % des communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse vivent dans la pauvreté. […] on ira pêcher et on verra si Pêches et Océans veut vraiment en discuter en cour […] on a gagné des centaines et des centaines de cas. On gagnera encore dans ce dossier. »