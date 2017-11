Les agitateurs canadiens du débat des armes à feu s’inspirent de la NRA

Certains défenseurs des armes à feu au Québec ne manifesteront pas samedi sur le lieu commémoratif des victimes de l’École polytechnique où 14 femmes ont été abattues par le misogyne Marc Lépine en 1989 à Montréal.

Pour Francis Langlois, historien spécialisé sur la question des armes à feu en Amérique, cet événement organisé par le groupe Tous contre un registre des armes à feu du Québec est inspiré de la façon de faire de la NRA (National Rifle Association) aux États-Unis.

« L’idée est de transformer les propriétaires d’armes à feu en victimes du reste de la société, l’idée de dire, en fait, que les gens qui veulent contrôler les armes à feu ce sont des élites qui n’ont pas à cœur la population. »

Maryse Jobin a demandé à Francis Langlois, membre associé de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul Dandurand, d’expliquer la rhétorique utilisée par les défenseurs des armes à feu et de retracer l’histoire de l’enregistrement des armes au Québec et au Canada.

Un homme rend hommage aux victimes du massacre au monument de la tuerie de l’École polytechnique de Montréal (archives). © RYAN REMIORZ

Début 2018, une analyse de Francis Langlois intitulée « Firearms, Populism, and Trump : The fight againts the Long-Gun Registry in Québec » sera publiée aux États-Unis par le biais de la Liverpool University.

