Vancouver : pourquoi ne pas adopter un bassin de réception des eaux pluviales?

On les appelle bassins de réception, bassins de rétention, puisards ou encore bouches d’égout.

Les « catch basin » dont il est question ici sont des bassins de rétentions des déchets, feuilles et autres petits rebuts transportés par les eaux de pluie des rues, routes et autoroutes tout comme des parcs de stationnement. Ils dirigent le tout vers le système des eaux pluviales principal surtout lors des automnes pluvieux de Vancouver.

Par contre, tous ces débris transportés viennent à bloquer les grilles des bassins, ce qui créent des conditions d’inondations locales.

Avec un peu de plaisir

Et pourquoi ne pas ajouter un peu de plaisir dans le sale et crasseux travail de nettoyage des grilles de bassins, travail essentiel tout de même.

Ainsi, la Ville de Vancouver a lancé un concours invitant ses citoyens à « adopter un bassin de réception des eaux pluviales. »

Les Vancouvérois peuvent voter pour décerner le titre de meilleur nom de bassin adopté. À ce jour, on retrouve des appellations du genre « The Grates of Wrath » (Trad. : les grilles de la colère), Grate Expectations (en inversant les voyelles « a » et « e » on passe de great à grate donc de grandes attentes à attentes grillées) et Draino McDrainface.

Le concours se termine le 8 décembre, le gagnant ou la gagnante recevra un bon d’achat de 200 dollars … à être dépensé en vêtements de pluie.

Dans un communiqué récent de la Ville, on peut lire qu’il y a encore 45 000 bassins de réception à adopter, à baptiser et à entretenir de sorte que le voisinage demeure exempt d’inondation.

Only in Canada, n’est-ce pas?

RCI, PC, Ville de Vancouver, YouTube