Le producteur d’Arrow, Supergirl, et The Flash congédié pour harcèlement sexuel

La division télévision de Warner Bros annonce qu’elle met fin immédiatement au contrat d’Andrew Kreisberg après l’analyse des plaintes qui ont surgi contre lui depuis une semaine.

Le producteur exécutif de plusieurs émissions de superhéros à la télévision nord-américaines qui sont tournées à Vancouver est congédié à la suite d’une enquête que Warner Bros qualifie d’approfondie.

Le studio se dit « engagé à offrir un environnement de travail sûr pour ses employés et toutes les personnes impliquées dans ses productions ».

La vedette canadienne d’Arrow, Stephen Amell, a offert son aide il y a quelques jours dans l’enquête interne menée par Warner Bros concernant le comportement d’Andrew Kreisberg.

Andrew Kreisberg a été congédié par la division télévision de Warner Bros à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle. Photo : Getty Images/Frederick M. Brown

Il était suspendu depuis une semaine

Les allégations de harcèlement sexuel et d’attouchements ont été faites par 19 employés actuels et passés.

Les accusations avaient d’abord été rapportées par Variety, qui n’a pas identifié les 15 femmes et les 4 hommes, qui ont dit craindre les représailles s’ils témoignaient à visage découvert.

Andrew Kreisberg avait répondu au magazine avoir déjà « fait des commentaires sur l’apparence et les vêtements des femmes à titre de producteur exécutif », mais que ceux-ci n’étaient « pas de nature sexuelle ».

« Comme plusieurs personnes, j’ai déjà fait un câlin ou une bise sur la joue à quelqu’un », a-t-il ajouté.

Un remplaçant est vite trouvé

Warner Bros a indiqué que le scénariste et producteur Greg Berlanti aura maintenant des responsabilités additionnelles dans la production des émissions The Flash et Supergirl.

« Nous avons encouragé et appuyé cette enquête, nous croyons et appuyons les individus qui ont dénoncé, et nous acceptons la décision du studio », peut-on lire dans un communiqué de Berlanti Productions.

Le saviez-vous?

Vancouver, capitale canadienne de la télévision américaine

– L’industrie du cinéma est active dans la région de Vancouver depuis plusieurs années, grâce notamment à la production étrangère majoritairement américaine.

– Les producteurs y viennent en masse pour profiter entre autres des crédits d’impôt accordés par cette province, et de la faiblesse du dollar canadien.

– Twilight, Iron Man 3, Edge of Tomorrow et Final destination, on ne compte plus les superproductions tournées en ville.

– Le climat plutôt clément de Vancouver compte aussi pour beaucoup ainsi que les deux heures et demie de vol seulement qui séparent Vancouver de Los Angeles, qui se trouve dans le même fuseau horaire. »

– Plutôt difficile donc pour les autres grandes villes canadiennes de se battre face à Vancouver. Tournage à Vancouver

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

En complément

Netflix créer une division canadienne et promet un demi-milliard en contenu canadien – RCI

Célébrant le talent audiovisuel du pays, Téléfilm Canada souffle ses 50 bougies – RCI

Le premier long métrage tourné en Colombie-Britannique est aujourd’hui centenaire – RCI