Contrôle des armes à feu : les manifestants pro-armes se réuniront près de Québec

Le groupe pro-armes, qui voulait organiser une manifestation au lieu commémoratif de la tuerie de l’école Polytechnique qui avait fait 14 victimes en 1989 à Montréal, a annoncé que l’événement se tiendra dans la région de Québec sur un terrain privé.

Guy Morin, vice-président de Tous contre le registre des armes du Québec, explique que cette décision a été prise pour la sécurité de tous :

« On veut passer notre message, on veut que ce soit concentré sur nous et non sur les contre-manifestations qui pourraient détourner l’attention […] On a décidé de faire ça à l’extérieur des villes. »