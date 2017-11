Indice de prospérité Legatum: le Canada recule de trois place en 2017

En 2017, le Canada recule de trois places dans le classement annuel de « l’Indice de prospérité Legatum », et occupe son pire rang depuis la création de cet indicateur il y a onze ans.

Un indice avec 104 variables

Le Canada se situe maintenant au huitième rang de l’indice de prospérité, qui tient compte de 104 variables comme la richesse, la croissance économique, l’éducation, la santé, le bien-être personnel ou la qualité de vie.

Depuis une dizaine d’années, le Canada se classait quatrième, cinquième ou sixième. Au cours des quatre dernières années – 2012 à 2016 – il se maintenait au cinquième rang.

À quoi attribuer la baisse de 2017?

Selon les calculs et évaluations de Legatum, cette baisse serait attribuable notamment au fait que les Canadiens considèrent les services bancaires comme étant de plus en plus inabordables, et qu’ils sont moins convaincus que l’avenir appartient à ceux qui travaillent fort.

La Norvège en tête, le Yémen en queue de peloton

C’est la Norvège qui obtient la première place au classement 2017. Les États-Unis reculent d’une place, au 18e rang; le Yémen ferme la marche en 149e position.

Prospérité à la hausse … tout comme les inégalités

À l’échelle planétaire, l’Indice Legatum révèle que la prospérité a connu une croissance un peu partout dans le monde depuis 2007, mais que les inégalités sont aussi croissantes depuis cinq ans.

Les trente nations les moins prospères connaissent par ailleurs un déclin depuis une dizaine d’années.

Désintérêt de la vie communautaire

Phénomène à la hausse en Amérique du Nord, tant au Canada qu’aux États-Unis, les chercheurs remarquent un certain désintérêt pour la chose communautaire et sociale: les gens sont moins généreux envers les organismes de charité et font moins de bénévolat.

De plus, les Canadiens hésiteraient aussi à aider financièrement un proche dans le besoin.

Environnement économique canadien au quatrième rang mondial

L’environnement économique canadien passe au quatrième rang mondial, après des succès à la suite de la crise financière de 2008, surtout quand on le compare à celui des Américains. Cela dit, cet avantage semble s’estomper depuis 2012.

Les Canadiens ont aussi le sentiment que les gouvernements en font moins pour contrer les grands monopoles; pour la première fois en dix ans, les États-Unis dépassent le Canada à ce chapitre.

Libertés individuelles : très haut dans l’échelle

Le Canada est toujours au deuxième rang mondial au chapitre des libertés individuelles, quand on analyse la tolérance face à la diversité culturelle et à l’immigration.

Pendant ce temps, les États-Unis arrivent au 28e rang.

Autres résultats canadiens

Le Canada arrive par ailleurs au 13e rang en éducation et au 24e rang en santé, tout comme en sécurité.

La firme Legatum rappelle que le Canada a connu son lot de difficultés en santé depuis une dizaine d’années, signalant notamment la baisse des taux de vaccination au pays.

Le Canada améliore par ailleurs ses résultats en environnement, notamment grâce à une meilleure qualité de l’air.

L’institut Legatum est un organisme international basé à Londres en Grande-Bretagne qui propose des pistes d’analyse et de solution aux diverses sociétés en quête de justice, de croissance et de mieux-être.

«At the Legatum Institute, we believe that prosperity is not just a journey of accumulation, but one of transformation. » (Trad.: Chez nous à l’institut Legatum, nous croyons que la prospérité n’est pas qu’une aventure jalonnée de l’accumulation de richesses, mais plutôt de transformation) www.li.com

L’index 2017

RCI, PC