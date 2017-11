Votre intelligence émotionnelle serait-elle de plus en plus artificielle?

Alors que le monde assiste bien souvent au piratage des trolls sur le web et aux montées de lait sur les réseaux sociaux qui se transforment parfois en véritable « populocratie » ( mobocracy en anglais), il y a lieu de s’interroger sur la superficialité de nos réactions et relations en ligne.

Adoptez-vous le comportement de l’internaute masqué dans vos rapports avec les autres? © iStock

Dans notre quête de robotisation de nos activités et dans nos efforts d’imprégner nos outils de communication d’intelligence artificielle, serions-nous en train de perdre un peu plus chaque jour notre humanité et ce qui fait de nous des êtres uniques et autonomes capables de discernement, de rapprochement et ultimement de compassion?

Quand nous écrivons en ligne pour nous plaindre par exemple, nous injectons souvent dans nos propos un sarcasme ou un dénigrement que nous ne nous permettrions pas si nous devions communiquer la même plainte en personne. Pour certains, on dirait que le fait de blesser devient tout aussi important que le fait de corriger une personne.

Selon des spécialistes, le développement de notre intelligence émotionnelle, le fait de pouvoir se mettre à la place de l’autre, devrait pourtant être dans ce monde de plus en plus robotisé au coeur plus que jamais de notre quête vers l’avant comme être humain.

L’intelligence émotionnelle est née en Amérique du Nord

C’est sur notre continent, au début des années 1990, qu’est apparu pour la première fois le concept de l’intelligence émotionnelle.

Puis, elle est sortie des laboratoires et est venue se mêler aux conversations de tous les jours des Canadiens vers le milieu de la même décennie.

On l’a décrit comme étant l’intelligence non pas du cerveau, mais du cœur, et qui a la capacité de percevoir chez les autres les émotions et les sentiments.

Or, selon les spécialistes, les personnes autour de vous qui sont intellectuellement peut-être moins intelligentes que vous, mais qui sont capables d’une meilleure lecture des émotions des autres et d’un meilleur contrôle de leurs propres émotions, réussissent probablement mieux que vous dans la vie et au travail.

RCI avec la contribution de Marcia Pilote, Vincent Maisonneuve, Rudy Desjardins, Richard Daigle, Matthieu Dugal et Martin Lessard de Radio-Canada

