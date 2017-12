Le Nunavut, les TNO et le Groenland au parlement européen pour parler d’une seule voix de la chasse au phoque

Cette semaine à Bruxelles des représentants du Groenland ont présenté au parlement européen un concept qui verrait à implanter un code-barre QR qui permettrait aux consommateurs de reconnaître des produits fabriqués avec des peaux de phoques qui répondraient à toutes les normes légales.

Des représentants des chasseurs et des transformateurs des produits du phoque des Territoires du Nord-Ouest (TNO) et du Nunavut étaient sur place afin de donner leur appui aux Groenlandais.

«It’s a barcode that you can easily scan that directs the consumer to a website in the EU that tells them that these products are exempted from the EU seal ban and they’re legal for entering into the EU. »

Interdiction européenne depuis 2009

Depuis 2009, l’Union européenne interdit l’entrée en Europe à tout produit du phoque. Depuis lors, le Nunavut, les TNO et le Groenland ont obtenu des exemptions à cet interdit dans la mesure où les produits étaient clairement identifiés comme étant d’origine inuit.

Ce qu’il est convenu d’appeler « l’exemption inuite. »

Hovak Johnston, reconnue au Canada notamment pour son tatouage prônant la revitalisation de cette chasse et la reconnaissance de sa valeur traditionnelle pour les Inuits fait également partie de la délégation nordique canadienne à Bruxelles.

Au cours d’une allocution publique, elle a raconté à quel point la décision européenne a eu un effet majeur sur sa vie, sur celle de sa famille et de sa communauté.

Son fils a reçu des menaces directes pour la seule raison d’avoir mis une photo de lui sur Internet vêtu d’une parka de peau de phoque.

« It’s really important to have these meetings and to bring real people just to have that personal story bring it to life, and give them more understanding of our perspective. We’re not going out there and squandering the seals and the furs. Inuit use all the seal. »

(Trad.: C’est important de présenter des vraies personnes à ces instances, de leur parler de nos vies, de leur donner une autre perspective. Nous ne massacrons pas les phoques, nous ne gaspillons rien. Les Inuits se servent de toute leur prise.)

Hovak Johnston