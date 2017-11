Mes nuits feront écho de Sophie Goyette – Gagnant du « Bright Future Award » au Festival de Rotterdam 2017

Au Québec, au Mexique et en Asie, trois rêveurs éveillés répondent à l’appel pressant des images et des mélodies qui les habitent, le jour comme la nuit.

Au fond de leur être, il y a une absence, un départ ou un urgent besoin d’aller vers l’autre, ces trois personnes choisissent d’agir avant qu’il ne soit trop tard. De trouver refuge dans un espace aux multiples visages – pas tout à fait dans le monde concret, mais juste à côté.

« Si je déploie ce monde intérieur qui m’habite, je me lance le défi que pour une personne qui va voir le film, que cette personne pendant une heure et demie ne se sentira pas seule et se sentira même comprise. » Sophie Goyette, cinéaste, réalisatrice de Mes nuits feront écho

Faisant confiance à cette voix intérieure que chacun porte en soi, Sophie Goyette nous convie à un parcours sensoriel guidé par le voyage, l’art, le rêve, la mémoire.

Mes nuits feront écho est son tout premier long métrage se situe à la frontière entre le jour et la nuit, là où ces deux espaces se retrouvent.

Après avoir été en compétition internationale à Locarno, à Sundance et au TIFF Toronto avec ses courts métrages, il s’agissait d’une première sélection à Rotterdam pour Sophie Goyette et du premier long métrage canadien à remporter un prix dans une catégorie professionnelle à Rotterdam, depuis les 46 éditions du festival.

Écrit, réalisé, monté et produit par Sophie Goyette, le film met en vedette Éliane Préfontaine, Gerardo Trejoluna et Felipa Casanova dans les rôles principaux, aux côtés de Marie-Ginette Guay et Monique Spaziani.

Mes nuits feront écho est un film en version originale (en français, anglais, espagnol et mandarin) avec des sous-titres français ou anglais.

