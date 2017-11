Une assemblée parlementaire pour contrer le décrochage citoyen chez les jeunes

C’est un des mandats du Parlement jeunesse du Québec qui se tiendra en décembre à l’Assemblée nationale à Québec.

Une façon aussi de débattre d’enjeux sociaux dans une atmosphère non partisane entre jeunes aux points de vue différents et d’origines diverses, et même en provenance d’Europe et d’Haïti.

D’ailleurs la participation wallonne remonte à une vingtaine d’années alors que pour la première fois cette année deux personnes du Parlement jeunesse haïtien seront de la partie. Une initiative qui est parrainée par le Centre de la francophonie des Amériques.

Maryse Jobin aborde les aspects historique et novateur de la 68e édition de cet exercice parlementaire avec Gabriel Laurence-Brook, président du comité exécutif du Parlement jeunesse du Québec.

Un caucus du Parlement jeunesse du Québec en 2017. © Caroline Turbout

Le Parlement jeunesse du Québec du 26 au 30 décembre à l’Assemblée nationale

Parmi les enjeux abordés: la socialisation genrée, l’autosuffisance alimentaire, la transformation du système de santé.