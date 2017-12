8e conférence internationale sur l’éducation aux droits humaine « Rapprocher nos diversités. »

Du 30 novembre au 3 décembre 2017, 300 leaders des droits de la personne venus de plus de 50 pays seront réunis à l’Université Concordia, à Montréal, afin de prendre part à la Conférence internationale sur l’éducation aux droits humains « Rapprocher nos diversités ».

Des discussions examineront, sous l’angle de l’éducation aux droits humains, comment les gouvernements, les organisations de la société civile, le milieu académique et les institutions internationales peuvent mieux répondre aux défis mondiaux actuels.

« Ce forum international mettra en lumière les nombreuses manières dont l’éducation aux droits humains a un impact concret dans le monde d’aujourd’hui. Avec d’autres ONGs et partenaires, nous favorisons l’éducation, la compréhension et l’inclusion afin de répondre directement aux enjeux sociaux et conflits violents. »

« L’éducation aux droits de l’homme aide les gens à connaître leurs droits – afin qu’ils puissent mieux les revendiquer et les défendre. Et elle les encourage à défendre les droits des autres. À un moment où nous faisons face à des contrecoups vis-à-vis des droits de l’homme, une telle éducation et connaissance sont plus importantes que jamais. »

Andrew Gilmour, Sous-Secrétaire général des Nations Unies aux droits de l’homme et intervenant principal de la conférence