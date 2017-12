Le chômage à son plus bas niveau au Canada en 10 ans

À 5,9%, le taux de chômage en novembre au Canada est à son plus bas niveau depuis février 2008. L’économie canadienne a créé 80 000 emplois le mois dernier, bien au-delà des prévisions, car les économistes en attendaient huit fois moins.

Selon les données de Statistique Canada, sur un an, le taux de chômage a pratiquement reculé d’un point et l’effectif des personnes avec un emploi affiche une hausse de 2,1% avec 390.000 emplois de plus qu’en novembre 2016. C’est une indication claire que l’économie canadienne a retrouvé depuis plus d’un an une croissance soutenue depuis le trou d’air provoqué par la chute des cours du pétrole à l’été 2014. Les entreprises et les commerces ont créé plus de contrats à temps plein qu’à temps partiel.

C’est principalement le secteur privé qui a créé des emplois en novembre alors que les salariés du secteur public et le nombre de travailleurs autonomes ont peu varié, a relevé Statistique Canada. Le commerce a créé 39.000 emplois en novembre, et le secteur manufacturier 30.000, un secteur qui affiche un solde positif depuis le début de l’année.

Avec 16.000 nouveaux travailleurs, le secteur de la construction reste en pointe pour l’emploi (+3,6% sur un an et environ 50.000 emplois). Dans l’agriculture, avec l’arrivée de l’hiver, le nombre de travailleurs a baissé de près de 6.000 postes. Le taux de chômage pour les jeunes de 15 à 24 ans a baissé à 10,8% de la population de cette tranche d’âge sous l’effet de 30.000 créations d’emplois en novembre.

Pour les femmes de plus de 55 ans (+32.000 emplois), le taux de chômage a reculé de 0,5 point de pourcentage à 4,6% et pour les hommes de cette catégorie d’âge le taux de chômage est resté inchangé à 6,2%.

Croissance en repli

Les bonnes nouvelles en matière de création d’emplois contrastent quelque peu avec celles relatives à la croissance économique. Celle-ci s’est atténuée au troisième trimestre à 1,7% en rythme annualisé en raison d’une baisse des exportations. De juillet à septembre, les dépenses de consommation des ménages ont ralenti, pendant que les exportations chutaient de plus de 10% en rythme annualisé et que les importations restaient à peu près stables.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) s’est néanmoins rapprochée du consensus moyen des économistes qui tablaient sur une augmentation de 1,6%. C’est moins cependant que les hausses de 4,3% (chiffre révisé à la baisse) du deuxième trimestre et de 3,7% du début d’année.

« La croissance canadienne ne pouvait que s’essouffler après un premier semestre démentiel, et le rythme de 1,7% au troisième trimestre n’est une surprise pour personne », a souligné Nick Exarhos, économiste de la banque CIBC.

À titre de comparaison, le PIB des États-Unis a progressé de 3,3% en rythme annualisé au troisième trimestre. D’un trimestre à l’autre, la croissance a atteint 0,4% de juillet à septembre au Canada. Les exportations plus faibles d’automobiles, causées par des grèves et des modifications de certains modèles destinés au marché américain, ont contribué le plus au recul des ventes de marchandises canadiennes à l’étranger.

Les exportations de produits miniers, de biens de consommation et de pétrole ont aussi reculé, tout comme les investissements des entreprises. Les ménages ont continué à dépenser, mais moins frénétiquement qu’au printemps, contribuant à une diminution de la demande intérieure finale en rythme annualisé. La rémunération des salariés a progressé de 1,3% en valeur nominale, soit la croissance la plus marquée depuis trois ans.

