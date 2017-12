Air Transat, blâmée, remboursera les centaines de passagers coincés au sol et payera l’amende

Dans un rapport accablant, l’Office des transports du Canada (OTC) a condamné Air Transat à payer une amende de près de 300 000 $ et l’oblige à dédommager et à couvrir les dépenses supplémentaires que des centaines de voyageurs ont engagées après avoir été coincé dans leur avion pendant plusieurs heures à l’aéroport d’Ottawa le 31 juillet dernier.

Les vols TS507 et TS157 en provenance respectivement de Rome et de Bruxelles avaient été déroutés vers l’aéroport d’Ottawa le soir du 31 juillet à cause de violents orages. La compagnie a alors refusé de laisser descendre les passagers pendant de nombreuses heures.

Plongés dans le noir, sans système de climatisation ni de ventilation, les passagers se plaignaient de ne pas pouvoir respirer et de n’avoir rien à boire ni à manger. Mais rien n’y fit. Un des pilotes avait même refusé d’ouvrir l’une des portes de son avion pour faire circuler l’air parce que cela était, disait-il, contraire au règlement.

Le vol TS157, un Airbus A330 en provenance de Bruxelles, avec à son bord 336 passagers, qui s’était posé à Ottawa plutôt qu’à Montréal en raison d’orages violents. Photo : Radio-Canada

Rapport accablant

Air Transat et l’aéroport d’Ottawa s’étaient mutuellement renvoyé le blâme au lendemain de l’incident. Dans sa décision, l’agence fédérale jette par contre le blâme entièrement sur le transporteur aérien.

Elle estime qu’Air Transat n’a pas respecté les termes du contrat qui le liait à ses passagers et qu’il aurait dû offrir des rafraîchissements, des collations et faire descendre ses passagers après 90 minutes comme le prévoient ses règles tarifaires.

Air Transat n’était pas dégagée de ses responsabilités même lors de situations hors de son contrôle, peut-on lire dans la décision.

Alan et Patricia Abraham étaient parmi les passagers bloqués pendant des heures à bord du Air Transat Flight 507 le 31 juillet et qui ont témoigné durant l’enquête de l’OTC. © CBC

Réaction d’Air Transat

Le transporteur aérien a accepté jeudi toutes les conclusions de l’OTC et s’appliquera à les mettre en oeuvre.

« Nous avons décidé après lecture du rapport de l’OTC que nous allions indemniser l’ensemble de nos passagers sur les quatre vols qui ont été immobilisés sur le tarmac de l’aéroport d’Ottawa cette journée-là et nous verserons à chacun de nos passagers un montant de 500 $ », a-t-il précisé.

Quatre vols d’Air Transat avaient effectivement été déroutés vers l’aéroport d’Ottawa à cause de violents orages à Montréal, mais l’OTC a seulement étudié le cas de deux d’entre eux.

Étant donné qu’Air Transat a décidé d’indemniser en tout 1200 passagers sur les quatre vols et non uniquement les 600 personnes à bord des deux appareils, la somme dépassera largement le montant de l’amende qu’il devrait verser à l’OTC.

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

