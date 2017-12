Espace pour la vie célèbre le vivant avec deux nouveaux spectacles à l’affiche depuis le 21 novembre au Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal

EXO – Sommes-nous seuls ?

Le spectacle immersif EXO, produit par l’équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan marie science, art et émotions.

EXO s’intéresse à la recherche de vie extraterrestre et aux impacts de telles découvertes.

Depuis toujours, l’humanité cherche à élucider les mystères de l’Univers et s’interroge sur l’existence de vie extraterrestre. Avant même l’invention du télescope, les spéculations sur sa présence étaient nombreuses.

Aujourd’hui, les exo planètes – ces planètes qui orbitent autour d’une autre étoile que le Soleil – se comptent par milliers et les récentes découvertes nous fournissent de précieuses informations sur notre propre planète, ses origines et sur la vie qui y règne.

L’œuvre propose d’ailleurs une réflexion passionnante sur le lien entre l’Univers et la vie… où qu’elle soit.

DEMAIN L’ESPACE – Voyager toujours plus loin

L’Homme est une espèce curieuse et son incessante quête d’exploration en est la preuve tangible. Après avoir tracé le parcours des précédentes missions spatiales, Demain l’espace, produit par Afterglow Studios se tourne vers l’avenir, au-delà même de ce que nous accomplissons aujourd’hui, pour explorer l’inconnu, pour découvrir tout ce qui se cache au détour d’une planète ou d’une lointaine lune.

Demain l’espace nous plonge dans le monde fascinant de l’exploration spatiale d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il nous entraîne sur le parcours emprunté par l’humain pour réaliser son rêve d’atteindre les étoiles et ouvre la voie du futur en se tournant vers les voyages interstellaires et la colonisation planétaire. Un programme double parfait pour qui veut élargir ses horizons !

À propos d’Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada.

Sébastien Gauthier est astronome en plus d’être le producteur, coscénariste et réalisateur d’EXO. Il nous raconte cette quête de la vie dans sa beauté et sa fragilité, sur Terre et ailleurs.