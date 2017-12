Quatre inventions d'ici qui ont changé le monde... ou presque

Le carton d’œufs

Il a été inventé par Joseph Coyle en 1911 à Smithers, une petite ville de la Colombie-Britannique. Cet ancien directeur de petit journal voulait résoudre un litige opposant un fermier et un propriétaire d’hôtel de la région à propos du haut niveau de casse des œufs du fermier lors de leur livraison.

Avant cette invention on plaçait les œufs dans un même panier. La boîte à œufs en carton avec alvéoles fait partie de notre quotidien à travers le monde, mais son inventeur canadien n’a jamais fait fortune avec cette invention.

Le Walkie-Talkie

Cet appareil a été inventé vers 1937 par l’ingénieur canadien Donald Hings, expert en communications et géophysique pour la compagnie canadienne Cominco. 50 000 unités avaient été produites dès 1940 au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce premier modèle de combat d’une portée d’environ un kilomètre pesait entre 15 et 17 kg selon la batterie utilisée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 180 000 Walkie-Talkie avaient été fabriqués par Motorola.

Le nom de « walkie-talkie » date de 1941. Un journaliste apercevant dans la ville de Toronto un soldat portant un de ces émetteurs-récepteurs portatifs lui aurait demandé à quoi servait l’appareil. Le soldat aurait répondu qu’il permettait de parler tout en marchant!

La pile alcaline

Elle a été inventée en 1954 par l’Ontarien Lewis Urry qui était un ingénieur électro-chimiste qui a fait ses études de génie chimique à l’université de Toronto. En 1955, il est parti travailler aux États-Unis au laboratoire de la compagnie Eveready (devenue Energizer en 1980) dans l’Ohio, pour chercher une manière de prolonger la vie des piles zinc et carbone, dont la durée limitée était un sérieux inconvénient. Après plusieurs essais, il se rendit compte qu’avec le couple zinc/dioxyde de manganèse la pile avait une bien meilleure durée.

On raconte que, pour vendre l’idée à ses chefs, il avait placé sa pile dans une voiture jouet, qu’il avait fait rouler dans la cafétéria, en compétition avec une autre voiture semblable équipée celle-là de piles salines. Il démontra ainsi que sa nouvelle pile durait plus longtemps.

Le clavier d’ordinateur qwerty

Le clavier QWERTY a été inventé en 1868 par un américain, Christopher Sholes. On le retrouvait sur les machines à écrire fonctionnant alors avec un système de « tiges ». Plus de cent ans plus tard, cette invention a été adaptée par des Québécois à l’ère de l’informatique.

Ce clavier francophone est aujourd’hui le plus utilisé dans la francophonie. Nous donnons plus de détails concernant cette invention à l’un de nos auditeurs au Nicaragua, Edgar Tellez Picado.

Un peu d’histoire…

– Le clavier QWERTY est le premier clavier jamais inventé. Il se trouvait sur les toutes premières machines à écrire manufacturées par l’entreprise américaine Remington à partir de 1873.

– Les légendes urbaines s’accumulent depuis longtemps autour du pourquoi de la disposition particulière des touches sur les claviers QWERTY. Parmi les plus drôles, il y a celle qui veut que l’un des inventeurs du clavier à dactylo, James Daugherty, ait placé côte à côte les dernières lettres de son nom, E-R-T-Y, afin de le taper plus rapidement.

– Une autre légende veut que la disposition de la Première ligne « qwerty » ait été choisie afin que toutes les touches nécessaires à l’écriture du mot « typewriter » (« machine à écrire » en anglais) s’y trouvent. © Daniel Thibeault

